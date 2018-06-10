إنقاذ أكثر من 150 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أ ف ب

أعلنت البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا السبت أكثر من 150 مهاجرا قبالة السواحل الليبية فيما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط فى اتجاه أوروبا.

وقال خفر السواحل فى بيان على صفحتهم على فيسبوك إن "دورية لحرس السواحل فى طرابلس أنقذت السبت 152 مهاجرا بينهم 19 امرأة وثلاثة أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين".

وأضافوا أن "عملية إنقاذ القارب الأول حصلت على بعد عشرين ميلا بحريا شمال زوارة"، المدينة الساحلية القريبة من الحدود التونسية والتى تبعد 100 كلم غرب طرابلس.

وتم انقاذ القارب الثانى على بعد حوالى 200 ميل بحرى قبالة القره بوللى شرق العاصمة.

وأوضحوا بالنسبة إلى القارب الثانى ان "الدورية وجدت ناقلة النفط الليبية أنوار الخليج تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذى قام بإنقاذ كافة المهاجرين".

ولم يشر خفر السواحل إلى سقوط قتلى او مفقودين.