video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 10 يونيو 2018 02:03 م
إصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم حادث تصادم -ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق
أصيب 4 مواطنين، بينهم بنجلاديشى الجنسية، فى حادث تصادم سيارتين تاكسى، ونقل المنيا، بطريق القاهرة/أسيوط الغربى الصحراوى، بعد كمين الروس بقرابة 3 كيلو متر، فى اتجاه القاهرة.
 
 
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وإصابة عدد من المواطنين بطريق القاهرة/أسيوط الغربى، فى اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس بقرابة 3 كيلو متر.
 
 
 
وحملت السيارة رقم 342 ر. و. هـ تاكسى، قيادة "محمد رمضان.س" (42 سنة- سائق)، ومقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، يرافقه "محمد على.أ" (30 سنة- بنجلاديشى الجنسية)، ويعمل بمصنع تكييفات كوم أبو راضى، بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، ومقيم بالمصنع، مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالأنف، اصطدمت بالسيارة رقم 11092 نقل المنيا، قيادة "حميدة.ر.ع" (28 سنة-سائق)، ومقيم بمغاغة بالمنيا، مصاب بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقته "محمد.ع.م" (28 سنة- شيف بمطعم)، مصاب بجرح وكدمات متفرقة بالجسم.
 
 
وأظهرت التحريات الأولية للمباحث، أن الحادث بسبب سير السيارة الأولى عكس الاتجاه، مما أدى لاصطدامها بالسيارة الثانية بالمواجهة، وتهشمت مقدمة السيارتين بشكل كامل، ونقل المصابين لمستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث تصادم طريق السويس

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة