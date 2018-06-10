إصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين، بينهم بنجلاديشى الجنسية، فى حادث تصادم سيارتين تاكسى، ونقل المنيا، بطريق القاهرة/أسيوط الغربى الصحراوى، بعد كمين الروس بقرابة 3 كيلو متر، فى اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وإصابة عدد من المواطنين بطريق القاهرة/أسيوط الغربى، فى اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس بقرابة 3 كيلو متر.

وحملت السيارة رقم 342 ر. و. هـ تاكسى، قيادة "محمد رمضان.س" (42 سنة- سائق)، ومقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، يرافقه "محمد على.أ" (30 سنة- بنجلاديشى الجنسية)، ويعمل بمصنع تكييفات كوم أبو راضى، بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، ومقيم بالمصنع، مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالأنف، اصطدمت بالسيارة رقم 11092 نقل المنيا، قيادة "حميدة.ر.ع" (28 سنة-سائق)، ومقيم بمغاغة بالمنيا، مصاب بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقته "محمد.ع.م" (28 سنة- شيف بمطعم)، مصاب بجرح وكدمات متفرقة بالجسم.

وأظهرت التحريات الأولية للمباحث، أن الحادث بسبب سير السيارة الأولى عكس الاتجاه، مما أدى لاصطدامها بالسيارة الثانية بالمواجهة، وتهشمت مقدمة السيارتين بشكل كامل، ونقل المصابين لمستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف.