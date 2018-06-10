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الأحد، 10 يونيو 2018 12:10 م
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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة أدوية على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأحد، 10 يونيو 2018 10:38 ص
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة أدوية على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب شخصان، اليوم الأحد، من العاملين بأحد شركات الأدوية فى حادث انقلاب سيارة الشركة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة تابعة لأحد شركات الأدوية بعد نفق سنور باتجاه محافظة المنيا.
 
وهرعت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين وهم الحسينى شعبان محمد، محمد أحمد يوسف ومقيمان بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 

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