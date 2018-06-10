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إحباط محاولة تهريب كاميرات بجمرك الدخيلة بالإسكندرية

الأحد، 10 يونيو 2018 02:08 م
إحباط محاولة تهريب كاميرات بجمرك الدخيلة بالإسكندرية كاميرات مراقبة - أرشيفية
أ. ش. أ
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تمكن رجال جمارك الدخيلة بالإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب عدد من الكاميرات ولوازم أنظمة المراقبة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وكانت إحدى الشركات قد قامت باستيراد ماكينات صنفرة ودهان خشب منشأ الصين داخل حاويتين، وبالمعاينة الفعلية لمشمول الرسالة التى تم استيرادها تبين وجود 5 كرتونات تحتوى على 80 كاميرا مراقبة و80 كابل و5 ريسيفرات و5 وحدات تغذية و10 هاردات، بما يمثل أنظمة مراقبة كاملة بالزيادة عن الطرود المقر عنها بالمستندات.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة يسرى رجب، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

 


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