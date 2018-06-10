أهم 10 بوستات.. صفحة كأس العالم للفراعنة: رحلة سعيدة.. روسيا فى انتظاركم

1- صور.. نجوم منتخب مصر يشاركون المصريين بآخر استعداداتهم قبل السفر لروسيا
المنتخب
حجازى
شريف اكرامى
عصام الحضرى
2- الحساب الرسمى لكأس العالم لمنتخب مصر: رحلة سعيدة.. روسيا في انتظار الفراعنة
حساب كاس العالم
3- العاهل الأردنى يحيى ذكرى جلوسه على العرش ويوجه التحية للجيش
ملك الاردن
4- عودة إيمى سالم إلى زوجها غسان مولى بعد انفصالهما
غسان مولى
5- عمرو أديب: أرشح مصر لتكون من النجوم اللامعة فى سماء روسيا
عمرو اديب
6- الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها الـ25 من ملك الأردن: أحمد الله على كل يوم أقضيه بجانبك
الملكة رانيا
7- الخطوط الكويتية تكذّب مزاعم قطر: لم نتلقَ أى توجيهات سعودية بمنع القطريين من العمرة
الخطوط الجوية الكويتية
8- قرقاش: مبادرة السعودية لدعم الأردن تجسيد صادق لدورها العربي الخير
انور قرقاش
9.إليسا تحيى حفلها الأول فى عيد الفطر بالرياض "للنساء فقط"
إليسا
10.مؤمن زكريا يوجه رسالة لـ"كوبر" عبر تويتر: أثق بك.. شكرا نحن فى كأس العالم
مؤمن زكريا
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