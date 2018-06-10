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أهم 10 بوستات.. صفحة كأس العالم للفراعنة: رحلة سعيدة.. روسيا فى انتظاركم

الأحد، 10 يونيو 2018 08:08 م
أهم 10 بوستات.. صفحة كأس العالم للفراعنة: رحلة سعيدة.. روسيا فى انتظاركم منتخب مصر
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
 

1- صور.. نجوم منتخب مصر يشاركون المصريين بآخر استعداداتهم قبل السفر لروسيا

المنتخب
المنتخب

 

حجازى
حجازى

 

شريف اكرامى
شريف اكرامى

 

عصام الحضرى
عصام الحضرى

 

2- الحساب الرسمى لكأس العالم لمنتخب مصر: رحلة سعيدة.. روسيا في انتظار الفراعنة

حساب كاس العالم
حساب كاس العالم

 

3- العاهل الأردنى يحيى ذكرى جلوسه على العرش ويوجه التحية للجيش

ملك الاردن
ملك الاردن

 

4- عودة إيمى سالم إلى زوجها غسان مولى بعد انفصالهما

غسان مولى
غسان مولى

 

5- عمرو أديب: أرشح مصر لتكون من النجوم اللامعة فى سماء روسيا

عمرو اديب
عمرو اديب

 

6- الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها الـ25 من ملك الأردن: أحمد الله على كل يوم أقضيه بجانبك

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

7- الخطوط الكويتية تكذّب مزاعم قطر: لم نتلقَ أى توجيهات سعودية بمنع القطريين من العمرة

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية

 

8- قرقاش: مبادرة السعودية لدعم الأردن تجسيد صادق لدورها العربي الخير

انور قرقاش
انور قرقاش

9.إليسا تحيى حفلها الأول فى عيد الفطر بالرياض "للنساء فقط"

إليسا
إليسا

10.مؤمن زكريا يوجه رسالة لـ"كوبر" عبر تويتر: أثق بك.. شكرا نحن فى كأس العالم

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

 


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