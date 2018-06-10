أهم 10 بوستات.. صفحة كأس العالم للفراعنة: رحلة سعيدة.. روسيا فى انتظاركم

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- صور.. نجوم منتخب مصر يشاركون المصريين بآخر استعداداتهم قبل السفر لروسيا



المنتخب



حجازى



شريف اكرامى



عصام الحضرى

2- الحساب الرسمى لكأس العالم لمنتخب مصر: رحلة سعيدة.. روسيا في انتظار الفراعنة



حساب كاس العالم

3- العاهل الأردنى يحيى ذكرى جلوسه على العرش ويوجه التحية للجيش



ملك الاردن

4- عودة إيمى سالم إلى زوجها غسان مولى بعد انفصالهما



غسان مولى

5- عمرو أديب: أرشح مصر لتكون من النجوم اللامعة فى سماء روسيا



عمرو اديب

6- الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها الـ25 من ملك الأردن: ‎أحمد الله على كل يوم أقضيه بجانبك



الملكة رانيا

7- الخطوط الكويتية تكذّب مزاعم قطر: لم نتلقَ أى توجيهات سعودية بمنع القطريين من العمرة



الخطوط الجوية الكويتية

8- قرقاش: مبادرة السعودية لدعم الأردن تجسيد صادق لدورها العربي الخير



انور قرقاش

9.إليسا تحيى حفلها الأول فى عيد الفطر بالرياض "للنساء فقط"



إليسا

10.مؤمن زكريا يوجه رسالة لـ"كوبر" عبر تويتر: أثق بك.. شكرا نحن فى كأس العالم