أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين فى استشهاد 3 مدنيين فى منطقة جازان

الكويت أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء السبت، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى استشهاد ثلاثة مدنيين فى منطقة (جازان)، جنوبى السعودية، بمقذوف أطلق من داخل الأراضى اليمنية.

وأعرب أمير الكويت - خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى استشهاد المدنيين الثلاثة، مؤكدا أن هذا العمل العدوانى المتكرر يستهدف أمن وسلامة السعودية وشعبها والمقيمين على أرضها، ويتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.

وأكد وقوف الكويت إلى جانب السعودية، وتعاطفها معها وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، سائلا المولى - تعالى - أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ السعودية وشعبها الكريم من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.