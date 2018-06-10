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أسعار العمرة.. 45 ألف جنيه لـ"ختمة القرآن" الـ5نجوم.. و26 ألفا لـ"الشعبى"

الأحد، 10 يونيو 2018 07:00 ص
أسعار العمرة.. 45 ألف جنيه لـ"ختمة القرآن" الـ5نجوم.. و26 ألفا لـ"الشعبى" معتمرين مصريين - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قال ياسر سلطان، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، إن أسعار برامج عمرة "ختمة القرآن" لمستوى 5 نجوم تتراوح ما بين 35 ألف إلى 45 ألف جنيه، حسب قرب الفندق من الحرم المكى.

وأضاف "سلطان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار برامج العمرة للمستوى الاقتصادى "الشعبى" تصل مدة إقامتها لشهر كامل شاملة "ختمة القرآن" تتراوح ما بين 19 ألف إلى 26 ألف، مشيرا إلى أن معظم المعتمرين يفضلون "ختمة القرآن الكريم "بمكة المكرمة، فيما تصل نسب المعتمرين المصريين بالمدينة المنورة نحو 20 %.

وأشار "سلطان" إلى أن موعد بدء عودة المعتمرين المستوى الاقتصادى يوم 9 من شوال المقبل، وفقا لتاريخ السفر للمجموعات، مشيرا إلى أن "كوتة" رمضان البالغة 100 ألف تأشيرة والمخصصة من وزارة السياحة تم تنفيذها بالكامل، قائلا: إن بعض الشركات خالفت ضوابط العمرة ونفذت تأشيرات رمضان من حصة شهر شعبان، مطالبا من وزارة السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات المخالفة لتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الشركات فى توزيع التأشيرات علاوة على الحفاظ على سمعة القطاع السياحى.


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