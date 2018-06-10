أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 92 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 14 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.08% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.36%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 144 ألف جنيه، 41.3 مليون جنيه، 34.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 16142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 16105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعديلات جديدة على قواعد القيد

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تٌلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسى لها نظام التصويت التراكمى وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى.

كما وافق المجلس، فى بيان صحفى اليوم الأحد، على إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

يأتى هذا ضمن حزمة من التعديلات التى تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة فى مجال الأوراق المالية غير المصرفية ، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار اليها تباعاً.

استيفاء شروط القيد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، آخر مستجدات موقف الشركات من حيث استيفاء شروط استمرار القيد، ووزعتها كالتالى:

أولا شركات استوفت شروط استمرار القيد:

1- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (في ضوء إتمام زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام).

ثانياً شركات غير مستوفاة وفى سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد:

1-شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (جارى استيفاء شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقا لبيان الشركة ).

2-شركة رواد مصر للاستثمار السياحي (الشركة تتخذ إجراءات حل مشكلة عدم التصديق على محاضر جمعياتها من الهيئة العامه للاستثمار وفقا لبيان الشركة).

ثالثا شركات غير مستوفاة وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات الشطب الاختيارى:

1-بنك الاتحاد الوطنى (سوف يقوم البنك بالشطب الاختياري بعد قيد أسم الزيادة المجانية وفقا لبيان البنك )

2-شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (بعد قيد تخفيض رأس المال نتيجة التقسيم سوف تتخذ قرارات الشطب الاختياري وفقا لبيان الشركة).

رابعاً شركات غير مستوفاة ولم تتخذ أى إجراءات لاستيفاء شروط استمرار القيد: