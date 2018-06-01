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7 مؤشرات تنبئ لإصابتك بارتفاع ضغط الدم فى المستقبل.. تعرف عليها

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:29 ص
7 مؤشرات تنبئ لإصابتك بارتفاع ضغط الدم فى المستقبل.. تعرف عليها اتباع نمط حياة صحى يقى من ارتفاع ضغط الدم
كتبت أمل علام
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 قال الدكتور محسن ابراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة ، رئيس الجمعية المصرية لضغط الدم، أن هناك عدد من المؤشرات تنبئ لارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص فى المستقبل، موضحا أن  أهم هذه المؤشرات هى:


ارتفاع ضغط الدم

اولا : السمنة ، فهناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والسمنة ،وخصوصا سمنة البطن.

ثانيا :التاريخ الوراثى من الأب أو الأم، فإذا اصيبوا بضغط الدم فى سن مبكر ،يكون الأولاد عرضه للإصابة. 

ثالثا: التدخين

طرق قياس ضغط الدم
طرق قياس ضغط الدم

رابعا: الافراط فى تناول البطاطس

خامسا: السكر

سادسا: الملح

سابعا : الأطفال الذين يتم ولادتهم بحجم صغير أكثر عرضه للإصابة بارتفاع ضغط الدم فى المستقبل. 

نمط الحياة الصحى يقى من ارتفاع ضغط الدم
نمط الحياة الصحى يقى من ارتفاع ضغط الدم

 وقال الدكتور محسن ابراهيم ، أن هناك طرق لتشخيص وقياس ارتفاع ضغط الدم بطرق مختلفة، موضحا أن هناك 4 طرق لقياس ضغط الدم، وهو قياس الضغط فى عيادة الطبيب ، أو فى المنزل ، أوقياس الضغط من خلال الأجهزة المحمولة على مدار اليوم، أو قياس الضغط من خلال جهاز يعمل أتوماتيكى والذى يقيس الضغط بمفردة، وكل طريقة لها مميزاتها ،موضحا أن الطريقة المثلى لقياس ضغط الدم هو قياس الضغط على مدار 24 ساعة.

وينصح المصريين للحماية من ارتفاع ضغط الدم اتباع الآتى: تجنب السمنة، واختيار نوعية الطعام وممارسة الرياضة أو الحركة ، وتناول الأكل الغنى بالخضروات والفاكهه ، وتقليل الملح فى الطعام، والإقلال من السكريات والحلويات.

من جانبه، قال الدكتور شريف مختار أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أن هناك تقنيات حديثة يمكن من خلالها معرفة تسارع ضربات القلب فى الحوامل ،وفى الجنين لتشخيص ضربات نبض القلب، وهو لازال فى رحم أمه ،وهى تكنولوجيا متقدمة نستطيع من خلالها معرفة وتشخيص اضطرابات نبض القلب،وعلاجها فى الرضع  وهو فى رحم الأم ،موضحا أنها تكنولوجيا متقدمة تعتمد على التحليل الجينى ،والموجات الصوتية ، وعلى الفحص الإكلينيكى لإمكانية التعامل معها سواء بالعلاج الدوائى أو العلاج التداخلى.


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