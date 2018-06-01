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الجمعة، 01 يونيو 2018 10:12 م
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5 معلومات عن اقتصاد الهند تعرف عليها

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:30 م
5 معلومات عن اقتصاد الهند تعرف عليها انتخابات الهند - أرشيفية
كتبت رانيا فزاع
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تعد الهند واحدة من الاقتصادات متسارعة النمو والتى ستنجح فى تخطى عدد من القوى الاقتصادية المتواجدة بالفعل، وستحتل مرتبة متقدمة، وهذه هى أهم المعلومات عنها:

 

1- شهد النمو الاقتصادى الهندى تباطؤا فى 2016 - 2017 لتبلغ نسبته 7.1 فى المائة، مقابل 7.6 فى المائة فى السنة المالية السابقة، وقالت وزارة المالية الهندية وقتها بحسب جريدة الشرق الأوسط إن "نسبة نمو إجمالى الناتج الداخلى بالأسعار الثابتة للعام 2016 - 2017 بلغت 7.1 فى المائة مقابل 7.6 فى المائة عام 2015 – 2016".

 

2- بحسب دراسة لمركز أبحاث فى بريطانيا فإن الاقتصاد الهندى سيحتل المركز الخامس عالميا عام 2018، متجاوزا نظيريه البريطانى والفرنسى.

 

3- نما الناتج المحلى الإجمالى للهند بنسبة 7.7٪، حسبما ذكرت الحكومة. هذه قفزة كبيرة من معدل النمو المعدل بنسبة 7٪ المسجل فى الربع السابق، ويعنى هذا أيضًا أن الهند تواصل النمو بوتيرة أسرع من الصين، التى سجلت نمواً بنسبة 6.8٪ فى الربع الأول من عام 2018

.

4- بلغ الاقتصاد الهندى أدنى مستوياته فى ثلاث سنوات فى الربع الأول للعام المالى الحالى، بعد قرار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار اصلاحات ضريبية.

 

5- من المتوقع أن يصل الاقتصاد الهندى لخامس اقتصاد فى العالم بحسب توقعات البنك الدولى، فهو ينمو بشكل متسارع.


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