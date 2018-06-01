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5 تحديات تواجهها وزارة الرى.. تعرف عليها

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:00 ص
5 تحديات تواجهها وزارة الرى.. تعرف عليها محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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تواجه وزارة الموارد المائية والرى، عددا من التحديات على رأسها زيادة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، فى ظل الندرة المائية التى تعانى منها مصر، وهو ما دعا إلى ضرورة وضع خطة لترشيد المياه على المستوى القومى فى ظل التحديات المائية التى تواجهها.

وفى التقرير التالى نرصد 5 من التحديات التى تواجهها وزارة الرى فى قطاع المياه.

1_ زيادة الطلب على المياه

2_ تلوث المجارى المائية وازدياد تدهور نوعية المياه، فى ظل الزيادة السكانية.

3_تركيز التوزيع السكانى بالوادى والدلتا، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية.

4_ العمل على تثقيف المزارعين وتعريفهم بأساليب توفير المياه.

5_زراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه.

 


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