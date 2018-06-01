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الجمعة، 01 يونيو 2018 02:54 م
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250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى.. صور

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:30 م
250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى.. صور صلاة الجمعة الثالثة من رمضان
رويترز - تصوير (أ ف ب)
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 قالت المديرية العامة للأوقاف فى القدس أن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

وتحدث الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد عن أحوال المسلمين عامة وعن أوضاع المدينة المقدسة بشكل خاص.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول المدينة المقدسة فى شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول مدينة القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وحسب.

ويحتاج الفلسطينيون فى الأوقات العادية تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول المدينة المقدسة التى أقامت جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.

وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين فى الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألفا، وفى الجمعة الثانية بنحو 200 ألف مصل.

 

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بساحة المسجد الأقصى
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بساحة المسجد الأقصى

 

250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

 

طفلة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى
طفلة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى

 

فتاة فلسطينية تلتقط سيلفى أمام المسجد الأقصى
فتاة فلسطينية تلتقط سيلفى أمام المسجد الأقصى

 

المسجد الأقصى ممتلئ بالمصلين فى الجمعة الثالثة من رمضان
المسجد الأقصى ممتلئ بالمصلين فى الجمعة الثالثة من رمضان

 

المصليات الفلسطينيات يحتمين من الشمس
المصليات الفلسطينيات يحتمين من الشمس

 

سيدات فلسطين يؤدين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى
سيدات فلسطين يؤدين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

 

سيدة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى
سيدة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى

 

رجل فلسطينى يتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى
رجل فلسطينى يتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى

 

ساحة المسجد الأقصى مكتظة بالمصلين
ساحة المسجد الأقصى مكتظة بالمصلين

 

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى ساحة المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى ساحة المسجد الأقصى

 

صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى
صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى

 

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

 

آلاف الفلسطينيين يملئون ساحة المسجد الأقصى لأداء الصلاة
آلاف الفلسطينيين يملئون ساحة المسجد الأقصى لأداء الصلاة

 


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