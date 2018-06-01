250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى.. صور

رويترز - تصوير (أ ف ب)

قالت المديرية العامة للأوقاف فى القدس أن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

وتحدث الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد عن أحوال المسلمين عامة وعن أوضاع المدينة المقدسة بشكل خاص.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول المدينة المقدسة فى شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول مدينة القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وحسب.

ويحتاج الفلسطينيون فى الأوقات العادية تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول المدينة المقدسة التى أقامت جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.

وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين فى الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألفا، وفى الجمعة الثانية بنحو 200 ألف مصل.



آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بساحة المسجد الأقصى



250 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى



طفلة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى



فتاة فلسطينية تلتقط سيلفى أمام المسجد الأقصى



المسجد الأقصى ممتلئ بالمصلين فى الجمعة الثالثة من رمضان



المصليات الفلسطينيات يحتمين من الشمس



سيدات فلسطين يؤدين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى



سيدة فلسطينية تتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى



رجل فلسطينى يتوجه إلى الله بالدعاء من أمام المسجد الأقصى



ساحة المسجد الأقصى مكتظة بالمصلين



فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى ساحة المسجد الأقصى



صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى



فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى