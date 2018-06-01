ولى عهد أبو ظبى: نرغب فى التعاون مع كل العالم من أجل مستقبل واعد للشرق الأوسط

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أعلن ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة فى الكرملين ، أن الإمارات العربية المتحدة ترغب فى التعاون مع كل العالم من أجل ضمان مستقبل واعد للشرق الأوسط.

وقال ولى عهد أبو ظبى "إن الإمارات العربية المتحدة تسعى للتعاون مع كل المجتمع الدولى ، مع جميع أصدقائنا ، من أجل ضمان مستقبل زاهر لمنطقتنا ، ونحن نعول على نقاش مفصل حول هذا الموضوع".

وشدد على أن الإمارات تعتبر مسألة تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا مهمة ، معرباً عن أمله فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين ، وأكد أن التعاون بين الامارات وروسيا سيتعزز مع توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يُذكر أنه من المنتظر التوقيع اليوم على إعلان للشراكة الاستراتيجية بين البلدين بانتهاء المباحثات بين الجانبين .