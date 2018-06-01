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وفاة مأمور مركز إبشواى بأزمة قلبية أثناء تحركه لفض مشاجرة قرب بحيرة قارون

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:48 ص
وفاة مأمور مركز إبشواى بأزمة قلبية أثناء تحركه لفض مشاجرة قرب بحيرة قارون اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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توفي العميد حسين حربي مأمور مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهو في طريقه لفحص بلاغ بوجود مشاجرة بين عائلتين بالقرب من بحيرة قارون.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بإصابة العميد حسين حربي مأمور مركز شرطة إبشواي بأزمة قلبية مفاجئة، وهو في طريقه لفحص بلاغ بوجود مشاجرة بين عائلتين، بالقرب من بحيرة قارون.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتم نقل المصاب لمستشفى إبشواي المركزي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى محمد

اليقاء لله

نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه. إنا لله وإنا إليه راجعون

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