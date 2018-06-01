وفاة مأمور مركز إبشواى بأزمة قلبية أثناء تحركه لفض مشاجرة قرب بحيرة قارون

الفيوم - رباب الجالي

توفي العميد حسين حربي مأمور مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهو في طريقه لفحص بلاغ بوجود مشاجرة بين عائلتين بالقرب من بحيرة قارون.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بإصابة العميد حسين حربي مأمور مركز شرطة إبشواي بأزمة قلبية مفاجئة، وهو في طريقه لفحص بلاغ بوجود مشاجرة بين عائلتين، بالقرب من بحيرة قارون.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتم نقل المصاب لمستشفى إبشواي المركزي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.