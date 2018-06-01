وزير الرى: مصر ترسل التقرير المبدئى لربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط لـ"النيباد"

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر قد بدأت فى إرسال التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى الخاص بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة النيباد بالاتحاد الإفريقى.

وأضاف عبد العاطى، أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على أن التقرير تضمن أيضًا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.

وأشار فى تصريحاته إلى أن التقرير النهائى سوف يصدر فى أغسطس المقبل، حيث تقوم الدول الأعضاء حاليا بمراجعة التقرير المبدئى الذى قدمه الاستشارى الدولى للوحدة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد جلسة خاصة لمشروع الممر الملاحى "فيكتوريا - الإسكندرية" على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.

وتتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية كافة العناصر التى تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمى لإعداد الكوادر البشرية من الدول الاعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع فى حركة النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات شراكة وطيدة بين دول حوض النيل.