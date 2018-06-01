video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى: مصر ترسل التقرير المبدئى لربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط لـ"النيباد"

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:04 م
وزير الرى: مصر ترسل التقرير المبدئى لربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط لـ"النيباد" الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر قد بدأت فى إرسال التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى الخاص بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة  النيباد بالاتحاد الإفريقى.

وأضاف عبد العاطى، أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على أن التقرير تضمن أيضًا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.

وأشار فى تصريحاته إلى أن التقرير النهائى سوف يصدر فى أغسطس المقبل، حيث تقوم الدول الأعضاء حاليا بمراجعة  التقرير المبدئى الذى قدمه الاستشارى الدولى للوحدة، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد جلسة خاصة لمشروع الممر الملاحى "فيكتوريا - الإسكندرية" على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.

وتتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية كافة العناصر التى تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمى لإعداد الكوادر البشرية من الدول الاعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع فى حركة النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات شراكة وطيدة بين دول حوض النيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 تحديات تواجهها وزارة الرى.. تعرف عليها

وزير الرى: 518 مليون جنيه أعمال صيانة وتطهير لنهر النيل والمجارى المائية

الرى

بحيرة فيكتوريا

الخط الملاحى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة