وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات اجتماعًا مساء أمس الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. طه مطر القائم بأعمال رئيس المركز، و د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض د. طه مطر التقرير السنوى للمركز عن العام 2017 فى مختلف الأنشطة البحثية والعلمية ومنها: مشروع التحالف القومى الألومنيا للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال استنباط تكنولوجيا التصنيع، وإعداد حزم تكنولوجية متكاملة للتصميمات الهندسية والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلاً عن التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى المنتجات المعدنية فى الصناعة المصرية والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتطبيقات الصناعية والزراعية لصخور القاعدة بسيناء والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، مشيراً إلى تمويل (50) مشروعاً داخلياً من ميزانية المركز للعام 2017/2018، موزعة على النحو التالى: (21 مشروعاً لشعبة تكنولوجيا الخامات، و 7 مشروعات لشعبة تكنولوجيا الفلزات، و10 مشروعات لشعبة المواد المتقدمة، و12 مشروعاً لشعبة تكنولوجيا التصنيع). كما حصل المركز على عدد (10) مشروعات بحثية لطلاب منح ممولة من الأكاديمية.

وحول المشروعات التعاقدية الجديدة هناك العديد من المشروعات التى تشارك فيها شعب المركز ومنها: التحالف القومى لصناعة الفضاء "قمر صناعى تجريبى لتكنولوجيا مطورة"، والتحالف لصناعة الطاقة المتجددة لتنمية مصر المستدامة، و إنتاج أسمدة حيوية من خامات مصرية منخفضة الجودة.

وفى إطار رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين بالمركز شارك عدد من أعضاء هيئة البحوث فى (32) مؤتمراً دولياً، و(6) دورات تدريبية دولية، فضلاً عن قيام أعضاء هيئة البحوث بالمركز بتنفيذ (20) مهمة علمية، وحصل (4) أعضاء على درجة الدكتوراه، وسجل (7) من الباحثين المساعدين للحصول على درجة الدكتوراه، وسجل (4) من مساعدى الباحثين بالمركز للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى قيام المركز بتنيظم (13) دورة تدريبية لرفع قدرات العاملين به.

وفيما يتعلق بالنشر العلمى أحيط المجلس علماً بأن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات عالمية معتمدة خلال عام 2017 بلغ (156) بحثاً، و(17) فى مؤتمرات دولية.

وأحيط المجلس علمًا أيضاً بقيام المركز بتنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل لربط الصناعة وتسويق التكنولوجيا، ومنها: المؤتمر الدولى لعلوم وهندسة المواد مع الجامعة اليابانية ببرج العرب، وورشة عمل عن علم تكنولوجيا المساحيق والتحديات الصناعية بالمركز، فضلاً عن تنظيم الدورة التدريبية الدولية الـ 15 للمهندسين الأفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وعلى هامش الاجتماع تم عرض فيلم وثائقى عن المركز والمشروعات التى تقدمها الشعب التابعة له.

حضر الاجتماع د. محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.