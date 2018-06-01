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وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:56 ص
وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين لتحسين مستوى الخدمة، فضلا عن استمرار تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات بمصر. 
 
وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية مساء الخميس، إلى أن القطاع حقق أعلى معدل نمو على مستوى الدولة يصل إلى 14%، متوقعا أن يحقق نمو أعلى من ذلك بكثير قبل نهاية العام، مشيدا بالمنافسة بين شركات للمحمول الأربعة العاملة فى السوق ووصفها بالعادلة بين جميع المشغلين والتى تصب فى صالح المستخدم. 
 
وأكد الوزير إلى توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر العالمية، لإنشاء مدينة للمعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ستكون ساحة للإبداع والمعرفة فضلا عن تضمنها وسائل نقل ذكية، لافتا إلى  زيارة وفد رفيع المستوى لشركة فوكسيكون العالمية لمدة أسبوع فى مصر، لافتا إلى أن المناقشات مع وفد الشركة لإنشاء مصنع للاليكترونيات لها فى مصر، كما قام وفد الشركة بلقاء العديد من الوزراء والمسئولين بمصر.
 

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اخبار الاقتصاد

وزير الاتصالات

شركات المحمول

ياسر القاضى




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