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وزير الأوقاف بملتقى الفكر الإسلامى: خدمة الوطن من أهم مقاصد الدين

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:27 ص
وزير الأوقاف بملتقى الفكر الإسلامى: خدمة الوطن من أهم مقاصد الدين د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى، بمسجد الشهداء بدمياط عقب صلاة التراويح اليوم الخميس، أن خدمة الوطن مقصد من أهم مقاصد الدين

تأتى فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى التى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورى والتى تتجاوز سبعمائة لقاء يوميا خلال الشهر الكريم، حيث ألقى كل د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الديني، كلمة بملتقى الفكر الإسلامى حول المعنى الحقيقى للصيام وحقيقة المراقبة لله عز وجل.

وخلال كلمته أشاد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية فى مجلس النواب بدور وجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد وبالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وهو ما أكد عليه وزير الأوقاف ، كما أكد خلال كلمته على دور العبادات فى تقويم السلوك ، وعلى أن الصوم الحقيقى هو الذى يظهر أثره جليا فى سلوك صاحبه ، فى إتقانه لعمله ، وفِى أمانته فى بيعه وشرائه وسائر معاملاته ، ذاكرا أن خدمة بيوت الله ومن يخدم بيوت الله أمانة وشرف لكل من يستخدمه الله فى خدمة بيوته وخدمة دينه وخدمة وطننا التى هى جزء لا يتجزأ من خدمة الدين ومقصد من أهم مقاصده.

 

 


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