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وزير الأوقاف: الغش يهدم الدول والمجتمعات.. وليس للغاش من صومه إلا الجوع والعطش

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:38 م
وزير الأوقاف: الغش يهدم الدول والمجتمعات.. وليس للغاش من صومه إلا الجوع والعطش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة الجمعة، بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة أن الغش بكل أنواعه محرم شرعًا، كما أنه جريمة فى حق الوطن، ومن أخطر أنواع الغش الغش فى الامتحانات، لأنه يدمر الأمم والمجتمعات والأجيال كما يدمر الغاش نفسه.
 
وأضاف أن الغش إثم وجريمة الغش يستوى فيها من قام بالغش ومن سهله له أو تستر عليه أو غض الطرف عنه أو شجع عليه أو كان من واجبه أن يعمل على منعه فتقاعس عن أداء واجبه، وأن هؤلاء جميعا ليس لهم من صومهم إلا الجوع والعطش، ذلك لأن الغش يتنافى مع حقيقة الصيام وحسن المراقبة لله فيه.
 
من جانب آخر، أشاد وزير الأوقاف عقب الخطبة بفضل الله عز وجل على مصرنا العزيزة وما وصل إليه حال الأمن والأمان بها، الأمر الذى جعلنا نقف اليوم بكل أمن وطمأنينة فى قلب منطقة كرادسة، وفِى كل ربوع الوطن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل القيادة الحكيمة الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمل على عاتقه مواجهة قوى الشر والإرهاب، ومن خلفه قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة البواسل، وكل الوطنيين الشرفاء، سائلا الله عز وجل له دوام السداد والتوفيق، وأن يجعل ولايته الثانية ولاية يمن وخير وبركة ورقى وتحقيق مزيد من النجاح والإنجازات فى كل الجوانب التى ترقى بالوطن وتحقق مزيدا من أمنه وأمانه واستقراره ورقيه وازدهاره .
 
 
 
 

 


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