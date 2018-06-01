واشنطن تدرج "جبهة تحرير الشام" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

واشنطن (أ ش أ)

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية "جبهة تحرير الشام" وغيرها من الأسماء الأخرى المستعارة التابعة لها فى قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشارت الخارجية الأمريكية - فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن جبهة تحرير الشام هو الاسم الجديد المستعار الذى أطلقته جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، كبديل لاسمها فى يناير 2017، وذلك كوسيلة لمواصلة عملها فى سوريا بهدف تعزيز موقعها فى الانتفاضة وتحقيق أهدافها الخاصة فى إطار أهداف تنظيم القاعدة.

ومن جانبه قال منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية إن بلاده لا تنخدع بمحاولة هذه الجبهة التابعة لتنظيم القاعدة فى إعادة تشكيل نفسها.

وتعهد بالسعى نحو حرمانها من الحصول على جميع الموارد التى تسعى إليها من أجل تعزيز أنشطتها العنيفة ذلك مهما اختلفت مسمياتها عن اسم "النصره".