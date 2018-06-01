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الجمعة، 01 يونيو 2018 05:54 م
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ننشر نتائج انتخابات مصر للطيران والشركات التابعة

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:36 م
ننشر نتائج انتخابات مصر للطيران والشركات التابعة انتخابات مصر للطيران
كتب هانى عثمان
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أسفرت الانتخابات النقابية والعمالية التى أجريت أمس الخميس، عن فوز كل من وليد الديب، وأحمد صابر بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،  بينما فازت أمانى محمود، ومحمد اسحق، وتامر القاضى، ومحمد صلاح العراقى بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، فى حين فاز محمد والى برئاسة اللجنة النقابية للشركة.

وأسفرت الانتخابات فى شركة مصر للطيران للصيانة، عن فوز كلا من المهندس خالد عمر مدير عام العلاقات العامة، والمهندس طارق غلام بعضوية مجلس الإدارة، فيما فاز الدكتور أيمن صلاح بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

 


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