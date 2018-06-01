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الجمعة، 01 يونيو 2018 03:53 م
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ننشر أسماء الفائزين برئاسة اللجان النقابية فى شركات مصر للطيران

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:11 م
ننشر أسماء الفائزين برئاسة اللجان النقابية فى شركات مصر للطيران صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب هانى عثمان
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أسفرت نتائج فرز صناديق الاقتراع فى الانتخابات النقابية التى أجريت بشركات مصر للطيران عن فوز محمد شافعى بمنصب رئيس نقابة الشركة القابضة لمصر للطيران، كما فاز بالعضوية كلا من شريف حمودة ووائل حسن ومحجوب محمد.

فى حين فاز برئاسة نقابة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عمر فاروق ،كما حسم محمد سليم منصب رئيس نقابة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

كما استطاع أحمد سليمان أن يفوز بمنصب رئيس نقابة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية "مستشفى مصر للطيران"، واستطاعت نرمين توكل وهى أو ل امرأة تتولى هذا المنصب الفوز برئاسة نقابة شركة مصر للطيران للشحن الجوى.

 

 

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