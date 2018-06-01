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نائب رئيس اليمن: القيادة السياسية تتقدم فى معاركها بدعم التحالف العربى

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:27 م
نائب رئيس اليمن: القيادة السياسية تتقدم فى معاركها بدعم التحالف العربى على محسن الاحمر
كتبت ـ إيمان حنا
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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح وقائد محور صعدة العميد عبيد الاثلة للاطلاع على المستجدات والانتصارات العسكرية للجيش الوطني في ميدي وحرض والبقع وكتاف وكل جبهات محافظتي صعدة وحجة.

 

وأكد نائب رئيس الجمهورية تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مضي القيادة السياسية وبدعم صادق من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قدماً في استكمال معاركها ضد الحوثيين والتى تتكلل بالنجاح المستمر، وتحقيق النصر و إنهاء معاناة اليمنيين وحماية المصالح الإقليمية والدولية وردع المشروع التخريبي لإيران في اليمن والمنطقة.

 

واستمع نائب الرئيس إلى التطورات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش بإسناد قوات التحالف من إنجازات يومية، مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف الجبهات.

 

من جانبهما اطلعا قائد المنطقة الخامسة وقائد محور صعدة، نائب الرئيس على المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققت باتجاه التقدم لتحرير الساحل وبعض القضايا المرتبطة بالمنطقة، معبران عن التقدير والشكر لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.


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