موجيرينى: الاتحاد الأوروبى سيدافع عن مصالحه فى مواجهة الإجراءات الأمريكية

أ ف ب

صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديركا موجيرينى، الجمعة، أن الاتحاد "لا يخوض حربًا ضد أحد"، مؤكدة أن التكتل سيدافع عن مصالحه فى مواجهة الاجراءات التجارية التى اطلقتها الولايات المتحدة، الخميس.

وقالت موجيرينى، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الصينى وانج يى، فى بروكسل، "أولًا يجب أن تعرفوا أن الاتحاد الأوروبى لا يخوض حربًا ضد أحد، لا نريد ذلك، لكن فى الوقت نفسه يتوجب على الاتحاد الأوروبى الدفاع عن مصالحه"، وأضافت "كما أعلن الرئيس (رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر) أمس، سينقل الاتحاد الأوروبى القضية إلى منظمة التجارة العالمية اليوم وسيفرض رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة".

وتابعت "هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة ليست أقرب حلفائنا وأصدقائنا، لكن يجب على الاتحاد الأوروبى أن يدافع عن مصالحه ويمكننى أن اطمئنكم بأن اجراءاتنا ستكون معقولة ومتكافئة ومطابقة تمامًا لقواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية"، وأضافت موجيرينى، أنها "تأمل أن تعمل الصين فى هذا الاتجاه بنشاط وتصميم لأننا متفقون على أن منظمة التجارة العالمية هى وتبقى مركز قواعد نظام التجارة الدولية".

فيما صرح الوزير الصينى من جهته "بشأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موقف الصين لم يكن فقط محاولة احترام المصالح الصينية الخاصة، بل والقواعد الدولية والنظام الدولى للتبادل الحر"، وأضاف "نفى بوعودنا وننتظر من شركائنا ان يقوموا بالمثل"، هذا ويبدأ وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس، السبت، زيارة تستمر 3 أيام إلى بكين لإجراء محادثات.