video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منع سيدة ألمانية من دخول تونس للاشتباه فى صلتها بأنشطة إرهابية

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:04 م
منع سيدة ألمانية من دخول تونس للاشتباه فى صلتها بأنشطة إرهابية الشرطة التونسية
أ ش أ
إضافة تعليق

منعت وزارة الداخلية التونسية، سيدة تحمل الجنسية الألمانية من دخول البلاد؛ للاشتباه فى صلتها بأنشطة إرهابية.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن امرأة منتقبة تحمل الجنسية الألمانية قدمت مساء أمس من أوروبا عبر ميناء حلق الوادى، وتبين أنها زوجة تونسى تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية؛ للاشتباه فى صلته بالإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالاشتباه فى صلتها بالإرهاب، تم منعها من دخول الأراضى التونسية وإعادتها إلى الوجهة التى قدمت منها لاعتبارات أمنية، كما تمت مراعاة واحترام حقوق الإنسان فى معاملتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجوم إرهابى على مركز حدودى للحرس الوطنى

تونس

أخبار عربية

ألمانيا




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة