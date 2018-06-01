منع سيدة ألمانية من دخول تونس للاشتباه فى صلتها بأنشطة إرهابية

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منعت وزارة الداخلية التونسية، سيدة تحمل الجنسية الألمانية من دخول البلاد؛ للاشتباه فى صلتها بأنشطة إرهابية.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن امرأة منتقبة تحمل الجنسية الألمانية قدمت مساء أمس من أوروبا عبر ميناء حلق الوادى، وتبين أنها زوجة تونسى تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية؛ للاشتباه فى صلته بالإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالاشتباه فى صلتها بالإرهاب، تم منعها من دخول الأراضى التونسية وإعادتها إلى الوجهة التى قدمت منها لاعتبارات أمنية، كما تمت مراعاة واحترام حقوق الإنسان فى معاملتها.