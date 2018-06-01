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مميش: عبور 340 سفينة قناة السويس بحمولة 23.2 مليون طن فى 7 أيام

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:00 ص
مميش: عبور 340 سفينة قناة السويس بحمولة 23.2 مليون طن فى 7 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 7 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الخميس ، عبور 340 سفينة بحمولة 23.2 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن ، كما عبرت يوم الأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الإثنين 43 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 42 سفينة قناة السويس، بحمولة 2.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 58 سفينة القناه بحمولة 4.8 مليون طن، بينما عبرت أمس الخميس 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 7 أيام فقط إلى 340 سفينة بحمولة 23.2  ملون طن.

                    

 

 

 


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