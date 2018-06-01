مقتل قيادى حوثى فى مديرية الدريهمى جراء انفجار لغم زرعته المليشيات

صنعاء /أ ش أ/

أعلنت مصادر عسكرية يمنية بمقتل مشرف الحوثيين فى مديرية الدريهمي، المدعو عيد راجحى والمكنى بـ "أبو معاذ" مع شقيقه وعناصر حوثية أخرى، جراء انفجار لغم أرضى زرعته الميليشيات.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية - التى أوردت النبأ - عن المصدر، الذى لم تسمه، القول الخميس إنه تم العثور أثناء عمليات التمشيط فى سواحل مديرية الدريهمى على صواريخ باليستية (إيرانية الصنع)، وأخرى بحرية مضادة للسفن، فضلا عن دبابات وأسلحة متوسطة.

وأشارت إلى أن قوات الشرعية تواصل تمشيط الجيوب والمزارع، التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثى فى الدريهمي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية، استعدادا لتحرير مدينة الحديدة.