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مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك بدراجة نارية بالدقهلية

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:17 م
مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك بدراجة نارية بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى شخص مصرعه فيما أصيب2 أخرين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق ميت العامل /ميت ابو الحسين بأجا.
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا ، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعى (ميت العامل / ميت أبو الحسين ) أمام قرية " ميت ابو الحسين " .
 
وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين أن طرفى الحادث كلاً من التوك توك رقم (4284 دقهلية ) فر قائده هارباً تاركاً التوك توك بمكان الحادث بإتجاه ميت أبوالحسين ودراجة نارية " بون لوحات معدنية " قيادة  ماهر ر. ع 34 سنه عامل ومقيم قرية " قرقيرة " بمركز السنبلاوين .
وبالفحص تبين سبب الحادث إنحراف إحدى السيارات المجهولة بإتجاه الدراجة النارية مما أدى إلى إصطدام الدراجة بالتوك توك.
 
ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية نجار مسلح ومقيم قرية " قرقيرة "  وإصابة قائد الدراجة النارية ومرافقه الثانى ويقيمان بذات القرية بإصابات تراوحت مابين الجروح والكدمات واشتباه الكسور ومابعد الإرتجاج ، وتم نقلهم إلى مستشفى أجا المركزى ونقل المتوفى إلى مستشفى الطوارىء المنصورة .
وبسؤال قائد الدراجة النارية والمصاب وشقيق المتوفى أيدوا مضمون الفحص وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد  أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالحوض ونزيف داخلى بالبطن  ولا توجد شبهة جنائية.
 
وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين على ذمة تصرفات النيابة  وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد قائد التوك توك وضبطه  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8956 لسنة 2018 جنح المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 


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