مصرع نجار مسلح سقط من أعلى مستشفى تحت الإنشاء فى جمصة بالدقهلية

لقى نجار مسلح مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من علو أثناء عمله بمستشفى تحت الإنشاء فى جمصة بالدقهلية.
كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود المحضر رقم 18 أحوال قسم شرطة دمياط الجديدة، لقسم شرطة جمصة، والذى يتضمن وفاة "السيد ع. ا" 57 سنة نجار مسلح، مقيم قرية "كفرالصارم" بمركز سمنود بالغربية، بمستشفى دمياط الجامعى والمحجوز بها منذ أمس ادعاء سقوط من علو.
وبسؤال نجله أقر بأنه أثناء عمله ووالده بمشروع إنشاء مستشفى بمنطقة 15 مايو دائرة قسم جمصة، اختل توازن والده وسقط من أعلى الطابق الأول على الأرض، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وأعيد قيد المحضر برقم 30 لسنة 2018 عوارض القسم، وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية "سُلم الجثة لذويه".
كما استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، جثمان شخص، ادعى مرافقوه سقوطه من علو، حيث تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول "أحمد إ.م. س" 34 حداد مسلح، مقيم قرية "منية سندوب" دائرة مركز المنصورة، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.
وبالانتقال وسؤال مرافقه "س. ا" نجار مسلح، مقيم بذات القرية، أقر بأنه أثناء عمله والمذكور بعقار تحت الإنشاء بشارع المستشفى الدولى دائرة القسم، اختل توازنه وسقط من الطابق الثانى عشر على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسور متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6554/2018 إدارى القسم.
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