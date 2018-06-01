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الجمعة، 01 يونيو 2018 01:58 م
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مصرع فلاح وإصابة طالب إثر حادث تصادم بوادى النطرون

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:54 م
مصرع فلاح وإصابة طالب إثر حادث تصادم بوادى النطرون اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى فلاح مصرعه وأصيب طالب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية الإمام مالك بوادى النطرون بالبحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بطريق قرية الإمام مالك أعلى كوبري الصعايده بدائرة المركز.
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين دراجه بخارية بدون لوحات معدنية قيادة  م م ع 23 سنة فلاح ومقيم قرية الإمام مالك   بدائرة المركز و دراجة بخارية بدون لوحات معدنيه قيادة ع م ع 22 سنة طالب ومقيم قرية أبوطالب مركز حوش عيسى ، أثناء سير الدراجة البخارية الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وإصطدامها بالدراجة الثانية التي تصادف قدومها بالإتجاه المقابل.
 
أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى وإصابة قائد الدراجة البخارية الثانية باشتباه كسور بقاع الجمجمة والفك السفلي وإرتشاح بالمخ ولا يمكن استجوابه.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصاب للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج .
 
بسؤال والد المتوفي مهنا عبدالمالك عبده 52 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما لقى طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بأحد ترع مركز حوش عيسى بالبحيرة وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثته.

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى بوجود غريق بترعة شوقي البرقوقي أمام قرية الدشابشة دائرة المركز.
  
انتقلت قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء قيام محمد م ا  16 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بالإستحمام بالترعه المشار إليها جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

بسؤال والده مدني س ا 41 سنة  عامل ومقيم بذات الناحيه  قرر بمضمون ما تقدم  ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

 

 


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