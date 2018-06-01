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الجمعة، 01 يونيو 2018 04:35 م
خالد صلاح
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مصادر يمينية: الحوثيون يسحبون السلاح الثقيل من الحديدة تحت ضربات المقاومة

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:04 م
مصادر يمينية: الحوثيون يسحبون السلاح الثقيل من الحديدة تحت ضربات المقاومة الحديدة
أ ش أ
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سحبت ميليشيات الحوثى اليوم الجمعة أسلحة ثقيلة من مدينة الحديدة باتجاه الشمال، تحت ضربات المقاومة، التى لا تزال تضيق الخناق على المتمردين فى جبهة الساحل الغربى لليمن.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية عن مصادر يمنية قولها إن الميليشيات الانقلابية سحبت صواريخ وراجمات ومدفعية من مدينة الحديدة باتجاه الشمال فى وقت تحقق المقاومة المشتركة تقدما فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون.


ويأتى هذا التطور بعد ساعات من مقتل 16 مسلحا من ميليشيات الحوثى جراء المواجهات العنيفة مع المقاومة اليمنية المشتركة فى جبهات الساحل الغربى لليمن.


وأفادت مصادر يمنية بأن المواجهات تركزت فى مناطق الطائف ومزارع الحسينية وأطراف مديرية التحيتا، سقط خلالها عدد من الجرحى فى صفوف المتمردين.


ورصد تسجيل مصور للقناة عربات تقل العشرات من مسلحى الميليشيات أثناء فرارهم من الحديدة بعد أن أصبحت قوات المقاومة بدعم من التحالف على بعد 20 كيلومترا منها.


وفى محاولة لتدارك الوضع المنهار للانقلابيين فى الحديدة، أرسلت الميليشيات القيادى الحوثى البارز أبو على الحاكم إلى المحافظة.


وأبو على الحاكم من أبرز القيادات العسكرية الحوثية وأحد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، التى أصدرها مجلس الأمن الدولى.


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