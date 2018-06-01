مسئول بالمخابرات الليبية: 34 إرهابيًا فى درنة سلموا أنفسهم للجيش خلال يومين

كتب: أحمد جمعة

قال قائد دوريات المخابرات العامة الليبية "الأمن الداخلى" فى مدينة شحات، وقائد مفرزة القبض بمجموعة عمليات عمر المختار، الرائد خيرى قريز، إن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الليبية خلال يومين 34 إرهابيًا من تنظيمات حماية درنة وبوسليم وتنظيم داعش.

وأكد "قريز"، أن تسليم الإرهابيين لأنفسهم جاء بعد النداء الأخير الذى وجهه قائد مجموعة عمليات عمر المختار لأهالى درنة، بضرورة تسليم أبنائهم المنتمون للجماعات الإرهابية لكى لا يخسرون حياتهم فى القتال مع قوات الجيش الليبى.

هذا وأشار قائد دوريات المخابرات العامة الليبية "الأمن الداخلى"، إلى أن القوات المسلحة الليبية خصصت مكانًا لإيواء الذين سلموا أنفسهم بمنطقة التميمى "شرق درنة 25 كم"، كما شكلت لجنة لمتابعة أوضاعهم ضمت حكماءً وأعيانًا وأعضاءً من مختلف الجهات الأمنية الليبية.

كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن أنه تمكن من السيطرة على معظم مداخل مدينة درنة الليبية، من ناحية الغرب، وسيطرت القوات المسلحة على منطقة الفتايح الصناعية فى درنة وعلى تلال استراتيجية تطل على حى باب طبرق.