مدير "رواد 2030" تجتمع مع نقيب الزراعيين لبحث أولويات واحتياجات قطاع الزراعة

مصطفى عبد التواب

اجتمعت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وعدد من الشخصيات البارزة فى قطاع الزراعة، وذلك بهدف بحث ريادة الأعمال لشباب الزراعيين ومناقشة أهم أولويات واحتياجات قطاع الزراعة فى المرحلة الراهنة، وكيفية عمل الأطراف المعنية معا للوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة غادة خليل على دور مشروع رواد 2030 فى دعم ريادة الأعمال والابتكار فى مصر، وتمكين الشباب المصرى علمياً وعملياً، وذلك من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، لذا يقوم المشروع بدعم الوعى المجتمعى الخاص بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر وصفات وفكر رائدى الأعمال.

وصرحت خليل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء مراكز لرواد الأعمال الزراعيين فى مقر النقابة الرئيسى وفروعه المنتشرة بالجمهورية (27 فرع)، كما تمت مناقشة إمكانية إنشاء شعبة لتخريج فنيين استخدام موارد زراعية حديثة داخل المدارس المهنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع تنفيذ برامج وتدريبات لخريجى المدارس الفنية، ومتابعة إنشاء أول حاضنة فى المنيا للزراعة، على أن يتم تفعيل لجان لمتابعة نتائج الاجتماع الأول مع عقد ملتقيات وفعاليات أخرى فى المستقبل.

وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية توطين التكنولوجيا بمصر وذلك من خلال تدريب فنيين مهرة للتعامل مع موارد الزراعة الحديثة ، وضرورة توافر اختبارات ملائمة للبيئة المصرية قبل استيرادها، بالإضافة إلى أهمية تدعيم وتعميق المكون المحلى فى القطاع الزراعى والدعم الذى تقدمه الهيئات الدولية للقطاع الزراعى نظرا لدوره المحورى فى عملية التنمية.