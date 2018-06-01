محادثات بين الكوريتين قبل اللقاء المحتمل بين ترامب وكيم جونج أون

سيول (أ ف ب)

يجرى وفدان رفيعا المستوى من الكوريتين الجمعة، محادثات لمناقشة تحسين العلاقات الثنائية قبل القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وكان يفترض أن تعقد هذه المحادثات مطلع الشهر الجارى، لكن بيونج يانج ألغتها ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.

وقال وزير التوحيد الكورى الجنوبى شو ميونج جيون قبل أن يتوجه إلى بانمونجوم لعقد اللقاء "سنناقش وسائل تطيق الاتفاقات التى أبرمها الرئيسان بشكل فعال وهادئ".

وأضاف أن الهدف هو "إيجاد أجواء إيجابية للقمة بين واشنطن وبيونج يانج".

ويتضمن جدول أعمال اللقاء إعادة ربط خطوط سكك الحديد بين البلدين وتشكيل فريق مشترك لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية فى جاكرتا فى أغسطس المقبل.