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مايك بومبيو: القمة الأمريكية مع كوريا الشمالية تأتى مرة واحدة فى العمر

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:01 م
مايك بومبيو: القمة الأمريكية مع كوريا الشمالية تأتى مرة واحدة فى العمر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت جريدة واشنطن بوست الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث يوم أمس الخميس عن أن هناك تقدما تم إحرازه نحو إجراء القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية، واصفا تلك القمة بأنها "القمة النووية التى لا تأتى إلا مرة واحدة فى العمر لتغيير مسار العالم".

وأوضحت الجريدة أنه بعد أكثر من ساعتين من المحادثات الرسمية مع الذراع اليمنى للزعيم الكورى الشمالى، نائب الرئيس كيم يونغ تشول، تحدث بومبيو كما لو أن قمة ترامب ألغيت الأسبوع الماضى وكان من المحتمل أن تعود إلى طاولة الحديث مرة أخرى، على الرغم من أن الاجتماع الأول لا يزال مؤطرا فى إطار العمل المتوقع.

وأضاف بومبيو وفقا للجريدة قوله: "بلدانا تواجهان لحظة حاسمة"، وتابع الوزير فى تصريحاته للصحفيين عقب جلسات غير عادية مع مسؤول ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة بدون وثيقة تنازل خاص، مردفا بالقول: "سيكون من المأساوى أن نترك هذه الفرصة تضيع".

ويسافر كيم يونغ تشول إلى واشنطن اليوم الجمعة لتوصيل "رسالة شخصية" من الزعيم الكورى الشمالى، وفقا لما صرّح بهم مايك بومبيو، مضيفا "لا أعرف ما إذا كان ذلك يعنى أن الإعلان الرسمى عن عودة القمة مرة أخرى من المرجح".

ولفت بومبيو إلى أن واشنطن "حققت تقدما حقيقيا خلال الساعات الـ72 الماضية نحو وضع الشروط من أجل قمة مثمرة فى سنغافورة".

 


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