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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:28 م
خالد صلاح
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ماليزيا وسنغافورة يتوصلان لاتفاق حول جزيرة بيدرا برانكا فى بحر الصين الجنوبى

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:10 م
ماليزيا وسنغافورة يتوصلان لاتفاق حول جزيرة بيدرا برانكا فى بحر الصين الجنوبى محكمة العدل الدولية
أ ش أ
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أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة أن الجلسات المرتقبة حول خلاف بشأن جزيرة بين ماليزيا وسنغافورة ألغيت بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق.

وكانت ماليزيا قدمت طلبا لمراجعة حكم يعود إلى مايو 2008 نسب إلى سنغافورة السيادة على جزيرة فى بحر الصين الجنوبى.

وتداركت المحكمة فى بيان "لكنها أبلغت أن الطرفين اتفقا على إسقاط الشكوى" وهذا ما أكدته سنغافورة، وأضافت "بالتالى ألغيت الجلسات".

وكانت جلستان مقررتين فى لاهاى اعتبارا من 11 يونيو.

وتطلق سنغافورة على هذه الجزيرة اسم بيدرا برانكا وماليزيا اسم بولاو باتو بوتيه.

وأكدت كوالالمبور أن وثائق جديدة تعود إلى حقبة الاستعمار وخريطة تعود إلى الخمسينات والستينات عثر عليها فى المحفوظات البريطانية فى 2016 و2017 اكدت سيادة ماليزيا على الجزيرة الواقعة عند منفذ خليج سنغافورة.

وقواعد محكمة العدل تشير إلى أنه يمكن للدول طلب مراجعة حكم اذا قدمت أدلة جديدة خلال السنوات العشر التى تلى صدور القرار.

وكان البلدان طلبا تحكيم محكمة العدل الدولية بعد سنوات من المباحثات غير المثمرة.


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روسيا

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