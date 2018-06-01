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ماكرون لترامب: سنرد بشكل حازم ومتناسب على قرار التعريفة الجمركية

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:04 ص
ماكرون لترامب: سنرد بشكل حازم ومتناسب على قرار التعريفة الجمركية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
باريس (أ.ش.أ)
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أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب وصف خلاله قراره بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى بغير القانونى و الخاطىء، مؤكدا عزم الأوروبيين الرد بحزم و بشكل متناسب.

وأضاف الأليزيه أن ماكرون دعا أيضا ترامب إلى المشاركة فى مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى والصين واليابان لتشديد قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت واشنطن قررت عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت الذى منحته للاتحاد الأوروبى حتى منتصف ليل الخميس وفرضت تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم. كما ألغت تعليق هذه الرسوم عن المكسيك وكندا.

 


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