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لودريان: الفرنسية المحتجزة فى العراق إرهابية داعشية يتعين محاكمتها هناك

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:00 ص
لودريان: الفرنسية المحتجزة فى العراق إرهابية داعشية يتعين محاكمتها هناك وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان
(أ ش أ)
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اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، أن الفرنسية ميلينا بوغدير "إرهابية داعشية، حاربت ضد العراق ويتعين أن تحاكم هناك".

وقال لودريان - فى مقابلة مع قناة (إل.سي.إي) الفرنسية - "السيدة بوغدير مقاتلة.. وحين يذهب أحد للموصل فى 2016، فهو للقتال وهى بالتالى تحاكم فى المكان الذى ارتكبت فيه أعمال عنف وهذا المنطق الطبيعي".

وأضاف أن القنصلية الفرنسية تتابع حالة بوغدير إلا أن القضاء العراقى هو من سينطق فى قضية إرهابية لداعش حاربت ضد العراق.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى أن بلاده لا تتدخل فى الأحكام القضائية لكنها تدين عقوبة الإعدام، وتأمل آلا يتم تطبيقها فى العراق، مذكرا بأنه نقل موقف فرنسا للسلطات العراقية خلال زيارته لبغداد فى فبراير الماضي.

يذكر أن ميلينا بوغدير تم توقيفها فى صيف 2017 فى الموصل، وحكم عليها فى فبراير بالسجن سبعة أشهر لدخولها العراق بشكل غير مشروع، وكان يفترض ترحيلها إلى فرنسا إلا أن محكمة النقض العراقية أعادت فتح ملفها، واعتبرت أن المسألة لا تتعلق فقط بالدخول الى البلاد بشكل غير قانوني.

وتمت فى 2 مايو إعادة محاكمة بوغدير (27 عاما) وأم لأربعة أطفال رحل ثلاثة منهم إلى فرنسا، فى اتهامات بالإرهاب، وتواجه عقوبة الإعدام، وتستأنف المحكمة النظر فى قضيتها فى 3 يونيو.

وكان القضاء العراقى قد حكم على إرهابية فرنسية أخرى - فى أبريل الماضى - بالسجن المؤبد لانتمائها لتنظيم داعش الإرهابي، وتدعى جميلة بوتوتاو.

 


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لودريان

العراق

داعش

إرهاب

فرنسا

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