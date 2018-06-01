كونتى يؤدى اليمين رئيسا لوزراء إيطاليا

رويترز

أدى جوزيبى كونتى اليمين أمام الرئيس الإيطالى اليوم الجمعة ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد فى أول حكومة مناهضة للمؤسسات فى غرب أوروبا تحاول خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية وإعادة هيكلة لوائح الاتحاد الأوروبى الخاصة بالميزانيات والهجرة.

ويتعين الآن على كونتى، أستاذ القانون البالغ من العمر 53 عاما، الفوز بتصويت للثقة فى البرلمان الأسبوع المقبل. ويتمتع الحزبان اللذان دعما كونتى، وهما الرابطة المنتمى لليمين المتطرف وحركة 5-نجوم الراديكالية، بأغلبية فى مجلسى البرلمان.