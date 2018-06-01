كندا تقدم شكوى إلى منظمة التجارة للطعن فى الرسوم الجمركية الأمريكية

(رويترز)

قدمت كندا اليوم الجمعة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فى الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى بيان "هذه الرسوم الأحادية الجانب، التى فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومى الأمريكي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضافت قائلة "كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذى قدم طعنا إلى منظمة التجارة العالمية اليوم، وأيضا مع الدول الأخرى التى لها نفس الأفكار، فى مقاومة هذه الرسوم".