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كندا تقدم شكوى إلى منظمة التجارة للطعن فى الرسوم الجمركية الأمريكية

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:11 م
كندا تقدم شكوى إلى منظمة التجارة للطعن فى الرسوم الجمركية الأمريكية رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
(رويترز)
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قدمت كندا اليوم الجمعة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فى الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى بيان "هذه الرسوم الأحادية الجانب، التى فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومى الأمريكي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضافت قائلة "كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذى قدم طعنا إلى منظمة التجارة العالمية اليوم، وأيضا مع الدول الأخرى التى لها نفس الأفكار، فى مقاومة هذه الرسوم".

 

 


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كندا

منظمة التجارة

الرسوم الجمركية الأمريكية

امريكا




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