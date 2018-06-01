video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد عسكرى يمنى: مقتل نحو 30 من العناصر الحوثية فى معارك بمحافظة صعدة

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:08 ص
قائد عسكرى يمنى: مقتل نحو 30 من العناصر الحوثية فى معارك بمحافظة صعدة الحوثيين
عدن ( أ ش أ )
إضافة تعليق

أعلن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله صباح اليوم الجمعة، مقتل ما لايقل عن 30 مسلحا من ميليشيات الحوثى خلال سيطرة الجيش على مديرية كتاف بمحافظة صعدة بالكامل.

وقول الأثله - فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية " إن ما لا يقل عن 30 مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم، واستعادت قوات الجيش كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة" ، مشيرا إلى أن طيران التحالف الداعم للشرعية دمر عدة آليات وتعزيزات للميليشيات كانت قادمة من مركز مديرية كتاف.

يشار إلى أن المناطق المحررة فى كتاف تكتسب أهمية كبيرة كونها تطل على منطقة وادى الجبارة التى ستنتقل من خلاله المعارك لمركز المديرية الذى بات يفصلها عن الجيش الوطنى قرابة 40كم، كما يؤمن الجيش اليمنى بالسيطرة على هذه المناطق تحصيناته فى العطفين وعدد من القرى المجاورة.‏

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، فى معقل ميليشيا الحوثى الانقلابية، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادى حوثى فى مديرية الدريهمى جراء انفجار لغم زرعته المليشيات

خبراء عسكريون: تحرير الحديدة سيكتب نهاية الحوثيين فى اليمن

التحالف العربى يستهدف تعزيزات للحوثيين بالقرب من محافظة الحديدة

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة