قائد عسكرى يمنى: مقتل نحو 30 من العناصر الحوثية فى معارك بمحافظة صعدة

عدن ( أ ش أ )

أعلن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله صباح اليوم الجمعة، مقتل ما لايقل عن 30 مسلحا من ميليشيات الحوثى خلال سيطرة الجيش على مديرية كتاف بمحافظة صعدة بالكامل.

وقول الأثله - فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية " إن ما لا يقل عن 30 مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم، واستعادت قوات الجيش كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة" ، مشيرا إلى أن طيران التحالف الداعم للشرعية دمر عدة آليات وتعزيزات للميليشيات كانت قادمة من مركز مديرية كتاف.

يشار إلى أن المناطق المحررة فى كتاف تكتسب أهمية كبيرة كونها تطل على منطقة وادى الجبارة التى ستنتقل من خلاله المعارك لمركز المديرية الذى بات يفصلها عن الجيش الوطنى قرابة 40كم، كما يؤمن الجيش اليمنى بالسيطرة على هذه المناطق تحصيناته فى العطفين وعدد من القرى المجاورة.‏

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، فى معقل ميليشيا الحوثى الانقلابية، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".