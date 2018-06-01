فلسطينيون يعبرون الحواجز الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. صور

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

عبر آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية المفروضة بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، من أجل أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، ومر الرجال والنساء والأطفال القادمين من بيت لحم بالضفة الغربية نقط التفتيش المكتظة بأفراد شرطة الاحتلال المسلحين.

وخضع المصلين الفلسطينيين للتفتيش من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على طول الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما نشبت مناوشات بين شرطة الاحتلال وبعض الشباب الفلسطينى، حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز على الفلسطينيين، وتمكنت أثناء تلك المواجهات من اعتقال بعض الشبان العابرين لأداء صلاة الجمعة، ويأتى هذا فيما لجأ بعض الشباب إلى تسلق الجدار العازل باستخدام السلالم الخشبية للعبور إلى الجهة الأخرى باتجاه المسجد الأقصى.

ويذكر أنه قد أدى أكثر من 150 ألف فلسطينى، الصلاة، فى ثانى جمعة من شهر رمضان، فى المسجد الأقصى فى القدس المحتلة، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لآلاف من الفلسطينيين بالقدوم من الضفة الغربية المحتلة، وحينها، قال متحدث باسم الأوقاف الإسلامية المسئولة عن المسجد الأقصى، "إن نحو 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى"، بينما قدر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عددهم "بأكثر من 150 ألفا"، فيما استخدمت دائرة الأوقاف سيارات صغيرة سارت بين الوافدين للصلاة لرشهم برذاذ المياه الباردة فى ظل الأجواء الحارة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بدخول القدس من أجل الصلاة ولم تفرض قيود على النساء بينما منع الرجال دون سن الأربعين من الدخول، ويذكر أن الحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، كما أن القدس فى صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقى من القدس عام 1967، ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى.



آلاف الفلسطينيين يعبرون الحواجز الإسرائيلية حول القدس



مسنة فلسطينية تعبر إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة



قوات الاحتلال تعتقل شاب فلسطينى بالضفة الغربية



آلاف الفلسطينيين يعبرون من الضفة الغربية باتجاه القدس



قعيد فلسطينى يعبر الحواجز الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى



سيدة فلسطينية تقف أمام جندى إسرائيلى خلال عبورها نقطة تفتيش



شاب فلسطينى يتسلق الجدار العازل للعبور إلى القدس المحتلة



فلسطينيات تتوجهن إلى القدس لأداء صلاة الجمعة



سيدات الضفة الغربية يعبرن الحواجز الإسرائيلية باتجاه القدس



فلسطينيون يعبرون الحواجز الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة بالقدس



شبان فلسطينيين يتسلقون الحواجز الحديدية للعبور إلى القدس