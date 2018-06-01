عروض زمان بسوق الترجمان.. السكر والأرز بـ6.5 جنيه وتقسيط الأدوات المنزلية

كتب سيد الخلفاوى

يقدم معرض سوق الترجمان بحى بولاق بالقاهرة، اليوم الخميس، عروضا على السلع الغذائية، لخدمة محدودى الدخل والفقراء، ومنافسة السوق الخارجية، حيث سيتم بيع الكيلو السكر بـ6.5 وكيلو الأرز بـ6.5، وهذا العرض يستمر لمدة ثلاثة أيام عرض.

كما يقدم معرض سوق الترجمان، عروضا مميزة بالتقسيط وبدون فوائد على جميع السلع والأجهزة، ومن بين العروض المميزة فى الأثاث المنزلى، عرض 3 غرف "نوم وسفرة وأنتريه أو صالون" بـ23 ألف جنيه، أو تدفع قسطا شهريا بدون مقدم لا يتعدى الـ500.

ويقدم المعرض أدوات مطبخ ومفروشات وأجهزة منزلية وملابس بالتقسيط، وتخفيضات كبيرة على البيع الجملة من 20% لـ40%، وأيضا سلع تموينية بتخفيضات أقل من الخارج من 20 لـ40%.

يذكر أن معرض سوق الترجمان نفذ برعاية اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، بالتنسيق مع الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.