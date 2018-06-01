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الجمعة، 01 يونيو 2018 09:08 ص
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عامل ينتحر شنقا لإصابته بمرض نفسى فى المنوفية

الجمعة، 01 يونيو 2018 08:19 ص
عامل ينتحر شنقا لإصابته بمرض نفسى فى المنوفية انتحار - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أقدم عامل على الانتحار شنقا، لمروره بمرض نفسى بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتقدم " م م أ " عامل ومقيم بندر منوف ببلاغ يفيد بوفاة شقيق زوجته " ا م م ا " بدون عمل ومقيم بندر منوف منتحراً داخل حجرة نومه بمسكنه .
 
بالانتقال والفحص تبين تواجد المتوفى معلق بحبل من رقبته بحجرة نومه يرتدى كامل ملابسه ولا توجد به ثمة إصابات ظاهريه أخرى، وبسؤال المبلغ قرر أن شقيق زوجته المتوفى يعانى من مرض نفسى ويعيش بمفرده بالمسكن رفقة والدته المسنه ونفى الشبهة الجنائية.
 
 وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الشنق ولا توجد ثمة إصابات ظاهريه أخرى بالجثة ولا توجد شبهة جنائية و أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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