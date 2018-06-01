طارق قابيل: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تزيد التجارة بين الدول الإفريفية

كتب عبد الحليم سالم

عقد البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "افريكسيمبنك" أمس مؤتمراً للإعلان عن انطلاق فعاليات للتحضير لمعرض التجارة الإفريقية البينية (IATF2018) المقرر عقده فى الفترة من 11-17 ديسمبر 2018 فى القاهرة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى وهيئة تنمية الصادرات ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وعدد من الجهات الأخرى.

وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية والتى تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ و إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 .

ويستهدف معرض التجارة البينية الإفريقية تعميق الروابط التجارية بين الدول الإفريقية وتدعيم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وعقد البنك أمس جلسة نقاشية تحت عنوان"نحو استراتيجية لتعميق التجارة بين مصر وافريقيا" بمشاركة اوسيجن اباسجو رئيس نيجيريا السابق ورئيس اللجنة الاستشارية لمعرض التجارة البينية الافريقية 2018 والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى والدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد والمهندس أحمد السويدى رئيس مجموعه السويدى ممثلا عن القطاع الخاص.

وقال أوسيجن اباسجو رئيس دولة نيجيريا السابق، إن الدول الافريقية تختلف فى إمكانياتها ومواردها، ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من الدول التى لديها إمكانيات كبيرة وقادرة على النمو وقيادة التحول فى قارة افريقيا.

وأضاف أن هذه الدول الثلاث قادرة على تفعيل اتفاق التجارة الحرة الافريقية التى تحتاج إلى جهود كبيرة لتوسيع نطاقها ومشاركة المزيد من الدول الافريقية فيها، موضحا أن "القطار قد انطلق بالفعل" وأن الدول التى لم توقع بعد على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية عليها أن تلحق به.

وقال الدكتور بانديكيت اوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، إن معرض التجارة البينية الإفريقية يعتبر جزء من مبادرات افريكسيمبنك لمواجهه

تحديات انخفاض حجم التجارة البينية الإفريقية والتى ترجع بشكل أساسى إلى نقص المعلومات عن الأسواق بين دول القارة.

وأضاف أن كثير من رجال الأعمال لا يعلمون أن هناك العديد من المنتجات التى يقومون باستيرادها من خارج القارة يستطيعون الحصول عليها من دول داخل القارة بأسعار أقل.

وقال المهندس أحمد السويدى إن مشكلة النقل واللوجستيات تلعب دوراً كبيراً فى تعزيز التجارة البينية الافريقية مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتجارة والاستثمار فى افريقيا يجب العمل على استغلالها وأن هناك تقارب فى العادات والتقاليد بين مصر والشعوب الافريقية يمكن من زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.

ويعتبر مؤتمر القاهرة الذى تم عقده أمس المحطة الأولى فى برنامج الترويج لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2018 وسيتم عقد سلسلة من المؤتمرات الأخرى فى عدة دول منها جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا وكوت ديفوار.

ويقدم معرض التجارة البينية الإفريقية عدد من الآليات الجديدة لدفع التجارة البينية منها بوابة للخدمات الالكترونية وأجنحة للبلدان المشاركة ومعرض الكترونى مستمر للمساندة المعرض الفعلى الذى سيعقد فى ديسمبر المقبل.