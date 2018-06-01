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الجمعة، 01 يونيو 2018 06:28 م
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ضبط 51 سيارة ودراجة بخارية وتحصيل 54 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:00 م
ضبط 51 سيارة ودراجة بخارية وتحصيل 54 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية حمله مرور - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

أسفرت الحملة، عن ضبط 38 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و13 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 225 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 697 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 54300 جنيه.

 

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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