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ضبط 43 قضية مخدرات وسلاح نارى خلال حملة لأمن الجيزة

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:48 ص
ضبط 43 قضية مخدرات وسلاح نارى خلال حملة لأمن الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 43 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 315 حكما قضائيا.

وحرر ضباط شرطة التموين خلال الحملة 111 التى استهدفت قطاعى أكتوبر وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور والمنطقة الاثرية بالهرم، وإمبابة، والشيخ زايد،  قضية تموينية، ضٌبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إزالة 470 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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