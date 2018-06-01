ضبط 2000 لتر بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "ر ح ا" 42 سنة، صاحبة محطة وقود سيارات بمركز إيتاى البارود، لتجميعها كمية 2000 لتر بنزين 80، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "ع م ا" 45 سنة، صاحب مصنع حدايد وبويات بدائرة مركز كوم حمادة، لتجميعه كميات من العبوات مدون عليها "صنع فى إيطاليا على غير الحقيقة"، وضبط بحوزته 550 كيلو مسمار فشر و2928 عبوة غراء لحام.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ر ع م" 43 سنة، صاحب مصنع تعبئة زيوت الطعام بمدينة النوبارية، لحيازته واستخداما مواد خام فى تبييض الزيت بدون بيانات أو علامات تجارية، وضبط بحوزته كمية 3 أطنان مواد خام، وضبط "م م ع" 43 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدى ببندر دمنهور، لاتهامه بالاستيلاء والتصرف فى كمية 1.850 طن دقيق بلدى مدعم، وبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "ب س أ" 39 سنة، صاحبة محل عطارة بمدينة إيتاى البارود، لحيازته وعرضه للبيع 35 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها.