صور.. وزيرة السياحة تكشف مراحل تطوير مسار العائلة المقدسة واستقبال أولى رحلات الحج

أعلنت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تفاصيل مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة قائلة: "أنشأنا وحدة بوزارة السياحة لمتابعة إنجاز المشروع خلال 6 أشهر وقد بدأنا العمل فعليا على رفع كفاءة النقاط الخمس الأولى من المسار وهى ثلاث أديرة فى وادى النطرون وكنيستى العذراء المعادى وأبو سرجة.

وأضافت: "خلال احتفالية عيد دخول المسيح مصر بالمتحف القبطى، نعمل على تقديم خدمات سياحية على مستوى عالمى ليستمتع السائح بتجربة روحية فريدة".

واستكملت: "بالرغم من عدم الانتهاء الكامل من المشروع ولكن نستطيع استقبال السياح فى المرحلة التجريبية"، مشيرة إلى أن مؤسسة أوبرا رومانا الإيطالية أدرجت رحلة العائلة المقدسة ضمن، الكاتالوج الجديد للحج الفاتيكانى 2018.

واختتمت: "نظمت وزارة السياحة رحلة تعريفية فى فبراير الماضى لمؤسسة انيتالسى الايطالية مع وفد إعلامى إيطالى على أن تستقبل البلاد وفدًا جديد فى الفترة من 17 لـ21 يونيو الجارى ويعلن عنها بمقر راديو الفاتيكان.