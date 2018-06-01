صور.. مسئول كورى شمالى يصل البيت الأبيض للقاء ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الكورى الشمالى مدير جبهة الوحدة فى الحزب، إلى البيت الأبيض منذ قليل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن كيم يونج تشول سيسلم فى لقاءه مع ترامب رسالة زعيم بلاده كيم جونج أون، وسينقل موقف الزعيم كيم النهائى من المناقشات التى جرت أثناء المحادثات رفيعة المستوى التى جمعت كيم يونج تشول، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى نيويورك، أمس الخميس.



رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض جون كيلي مع كيم



كيم يونج تشول يصل البيت الأبيض